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انت الان تتابع خبر مناشدات بتقليل الإجراءات الروتينية في دائرة عقارات المنصور: الحر يفاقم المعاناة! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
ناشد عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، بتقليل الإجراءات الروتينية المتّبعة في دائرة عقارات المنصور، مؤكدين أن "معاناتهم تتافقم مع ارتفاع درجات الحرارة".
وعبر الخليج 365، قال مواطنون، إن "دائرة عقارات المنصور، تشهد زخماً كبيراً ومراجعات كثيرة، ويجب أن تُخفف الإجراءات الروتينية".
وأظهرت لقطات حصلت عليها الخليج 365، من داخل الدائرة، زخم المراجعين وتكدسهم بطوابير طويلة، من أجل إكمال معاملاتهم.