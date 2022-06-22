مناشدات بتقليل الإجراءات الروتينية في دائرة عقارات المنصور: الحر يفاقم المعاناة!

وعبر الخليج 365، قال مواطنون، إن "دائرة عقارات المنصور، تشهد زخماً كبيراً ومراجعات كثيرة، ويجب أن تُخفف الإجراءات الروتينية".

وأظهرت لقطات حصلت عليها الخليج 365، من داخل الدائرة، زخم المراجعين وتكدسهم بطوابير طويلة، من أجل إكمال معاملاتهم.