بسبب مسلسل.. ثلاث فتيات يسرقن ذويهن للهروب إلى كوريا والداخلية توضح التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انتشرت قضية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل كوري دفع مراهقات عراقيات لسرقة ذويهن مبلغا من المال من أجل السفر الى كوريا.



وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنة، إن "ثلاث فتيات هربن من منزلهن وقامن بسرقة مبلغ من والدهم قدره 3 ملايين دينار"، مشيرا الى ان الفتيات الثلاث أكبرهن تبلغ من العمر 17 عاما".



وأضاف المحنا في تصريح صحفي، أن "الهروب تم الى بغداد وقام ذويهم بالبحث بمساعدة الشرطة، وخلال فترة وجيزة تم العثورعلى الفتيات والتحقيق معهن".

وأوضح أن"التحقيق مع الفتيات أظهر اعترافهن بسرقه المبلغ للذهاب الى كوريا بسبب المسلسلات الكورية التي تظهر غرابة الحياة".