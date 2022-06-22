شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة "تضامن النواب" لمكافحة عمالة الأطفال والحد من الظاهرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشة آليات مواجهة عمالة الأطفال والحد من انتشار الظاهرة، وذلك في إطار طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، والخاص بـ"قصور جهود مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة وتقديم إجراءات الحماية لهم" بحضور ممثلى وزارتى التضامن والقوى العاملة.

وانتهت اللجنة في مناقشاتها لسلسلة من التوصيات، لتشمل :

-مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بضرورة التفاعل مع كل الوزرات كلُّ فيما يعنيه من أجل مجابهة هذه القضية.

- مخاطبة إدارة المرور لتشديد الرقابة على وسائل النقل المحملة بعمالة الأطفال.

-إطلاق وزارة التضامن حملات توعوية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، وتكون البداية من محافظة البحيرة.

-موافاة وزارة التضامن للجنة ببرنامج التمكين الاقتصادى فى الـ27 محافظة.

-موافاة اللجنة بخطة وزارة القوى العاملة بالتفتيش على المؤسسات، بقصد الوقاية قبل وقوع الكوارث.

-إفادة اللجنة بحصر عمالة الأطفال على مستوى الجمهورية، ومحافظة البحيرة على وجه الخصوص.

-موافاة اللجنة بكافة الإجراءات من الوزارتين تجاه الحوادث التى تقع جراء عمالة الأطفال .

-موافاة اللجنة بعدد المفتشين بوزارة القوى العاملة وخطة توزيعهم، واحتياج الوزارة فى حالة العجز.

-مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام والمؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) بما تناولته اللجنة.