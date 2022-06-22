شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة وتعهدت بتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة ورفعت مستوى التأهب إلى "حالة الحذر" من المرض المعدي.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نتائج التحاليل والفحوص الطبية أكدت إصابة مواطن كوري يتلقى العلاج في مركز إنتشون الطبي بعد ظهور الأعراض عليه لدى دخوله البلاد قادما من ألمانيا عصر أمس الثلاثاء. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن المصاب.

ورفعت الوكالة مستوى التأهب للمرض المعدي إلى "الحذر"، وهو الثاني بين أربعة مستويات في البلاد، بعد تأكيد الإصابة.