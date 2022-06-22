شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اندلاع النيران في 8 مركبات شرطة في مدينة ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل وقت قصير من انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، اندلعت نيران في ثماني مركبات شرطة في مدينة ميونخ.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن المركبات التابعة لشرطة مكافحة الشغب الاتحادية كانت متوقفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أمام أحد الفنادق التي يقيم فيها أفراد الأمن المشاركين في تأمين القمة.

وبحسب بيانات المتحدث، يشتبه المحققون في الإحراق العمد.

وعقب فترة وجيزة من اكتشاف الحريق، قامت الشرطة بالبحث عن جناة محتملين بمروحية، من بين أمور أخرى، لكنها لم تنجح حتى الآن في العثور عليهم، بحسب بيانات المتحدث. وفحص المحققون مركبات الشرطة التي احترقت بالكامل. وقدر المسؤولون الأضرار بمئات الآلاف من اليورو. ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو الجاري في قصر "إلماو" بالقرب من بلدة جارميش-بارتنكيرشن. وسيلتقي في القمة التي يقودها المستشار الألماني أولاف شولتس رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.