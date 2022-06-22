انت الان تتابع خبر القضاء يناقش اسباب تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

أقامت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، اليوم الأربعاء، ندوة عن (المخدرات واثارها على الفرد والمجتمع) والتي ترأسها القاضي أحمد الجواري رئيس محكمة جنايات الكرخ– الهيئة الاولى، وبحضور القاضي جابر الجابري رئيس محكمة جنايات الكرخ- الهيئة الثانية، والقاضي احمد عبد الستار قاضي التحقيق المختص بنظر القضايا الخاصة بالمخدرات في محكمة تحقيق الكرخ الاولى.

