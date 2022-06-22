انت الان تتابع خبر السجن 15 سنة بحق ثلاثة مجرمين لمتاجرتهم بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- ديالى
أصدرت محكمة جنايات محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.
وذكر بيان مجلس القضاء الأعلى الذي ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات ديالى نظرت بقضية ثلاثة مجرمين، وأصدرت احكامها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما".
وأضاف البيان، أن المدانين الثلاثة، "ضبطت بحوزتهم 3 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة مع ضبط 5 الاف حبة نوع صفر – واحد".
وأضاف البيان، أن المدانين الثلاثة، "ضبطت بحوزتهم 3 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة مع ضبط 5 الاف حبة نوع صفر – واحد".