السجن 15 سنة بحق ثلاثة مجرمين لمتاجرتهم بالمواد المخدرة

وذكر بيان مجلس القضاء الأعلى الذي ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات ديالى نظرت بقضية ثلاثة مجرمين، وأصدرت احكامها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما".

وأضاف البيان، أن المدانين الثلاثة، "ضبطت بحوزتهم 3 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة مع ضبط 5 الاف حبة نوع صفر – واحد".

