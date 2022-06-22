انت الان تتابع خبر ارتفاع قتلى الزلزال المدمر في افغانستان إلى 950 قتيلاً - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال 950 قتيلاً وأكثر من 600 جريح، وسط توقعات بارتفاع الأرقام أكثر خلال الساعات المقبلة.

وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.



وقال المسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية صلاح الدين أيوبي إن "معظم الوفيات المؤكدة كانت في بكتيكا، حيث قتل 255 شخصا وأصيب المئات، بينما كانت وست أقل تضررا من جارتها بكتيكا، حيث سجلت حتى الآن مقتل 25 شخصا ونقل 90 آخرين إلى المستشفى".

وأظهر لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الهائل الذي لحق بقرى نائية في بكتيكا، وتداعت المنازل الطينية من وقع الزلزال، فيما يحاول آخرون البحث تحت الأنقاض عن أحبتهم وأقاربهم.



وذكر الصحفي فضل القاهر قاضي في العاصمة كابل أن "الرقم مرشح للارتفاع حسب المسؤولين في ولاية بكتيكا التي تضررت من الزلزال".

وأضاف أن "الدمار طال أكثر من 90 منزلا في الولاية ذات الطبيعة الجبلية الوعرة"، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية تستخدم المروحيات في نقل المصابين".

وقال إن "عمليات الإنقاذ وإخراج الجثث من تحت الأنقاض تسير بوتيرة بطيئة"، مضيفا "ما زاد الأمر تعقيدا هو سقوط الأمطار".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا".

