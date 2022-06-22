السلطات التركية تعتقل 6 عراقيين وتوضح السبب

ونقلت وكالة الأناضول التركية، أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالولاية توصلت لمعلومات حول 6 عراقيين تشير إلى مشاركتهم في أنشطة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق".

وأضافت الوكالة، أن "الفرق نفذت عمليات دهم متزامنة على عناوين المشتبهين الـ6 وأوقفتهم، وصادرت الأدوات التكنولوجية المتواجدة في تلك العناوين"، مشيرةً إلى أن "الإجراءات القانونية ستستمر بحق الموقوفين في مديرية الأمن بالولاية".

