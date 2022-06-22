انت الان تتابع خبر رفض شعبي لحكومة التوافقات: محاصصة علنية ‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا عودة الى المربع الاول او ما تسمى بخلطة العطار هذا ما تحدث به مواطنون في اعتراض واضح وصريح على حكومة التوافقات ما يؤشر الى ان وجود رفض شعبي واسع قد تصطدم به الحكومة المقبلة في اي لحظة كانت.





العودة الى خلطة العطار بحكومة توافقية لا تختلف عن سابقاتها يبدو انها لم تصطدم برفض بعض القوى السياسية فحسب فالشارع هو الاخر يرفض فكرة التوافقات ويعارضها جملة وتفصيلا ... وبعد سبع حكومات طالتها الاخفاقات، مواطنون يتحدثون لا امل بحكومة توافقية تتقاسمها الاحزاب

حكومة التوافقات بالنسبة للشارع تجربة فاشلة لا جديد فيها سوى المحاصصة بين الاحزاب هذا ما عبر عنه مواطنون رافضين اي توافقٍ يعيد المشهد الى المربع الاول مطالبين بحكم رئاسي لا برلمان فيه ولا تكتلات، يقوده شخص منتخب من قبل الشعب.



رفض المواطن لحكومة التوافقات قد يقود مستقبلاً الى تظاهرات واحتجاجات لكنه في النهاية اجابة مسبقة لاي سؤال عن موقف الشارع من خلطة حكومية مشابه لسابقاتها عنوانها التحاصص بالوزارات والهيئات.