عاجل.. السعودية تتابع التحقيقات في وفاة اثنين من رعاياها بأستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القنصلية السعودية في سيدني أنها على تواصل مع السلطات الأسترالية لمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات هناك في وفاة اثنين من رعايا المملكة في المدينة.



وقالت القنصلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إنها "تلقت من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني".

وأضافت أنها "قامت بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما".

وأشارت إلى أنها تواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.