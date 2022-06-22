شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساحة السفارة الأمريكية بموسكو تغير اسمها رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قررت بلدية العاصمة الروسية موسكو إطلاق اسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية" على منطقة تقع بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في موسكو.



وجاء في قرار صدر عن بلدية موسكو ونشر على موقع رئيس البلدية: "قررت حكومة موسكو: إطلاق اسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية" على المنطقة غير المسماة الواقعة من حارة بولشوي ديفياتينسكي إلى حارة مالي كونيوشكوفسكي على طول شارع كونيوشكوفسكايا في منطقة بريسنينسكي بالمنطقة المركزية الإدارية لمدينة موسكو".

وجاء ذلك اعتمادا على نتائج التصويت الذي جرى في موسكو منذ عدة أسابيع واختار سكان المدينة فيه اسما جديدا لهذه المنطقة.