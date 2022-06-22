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الخارجية الروسية تؤكد أن موسكو مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

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قالت وزارة الخارجية الروسية إنها مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا من خلال السفن الأجنبية.

 

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حيث أضافت أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة، على أن توفر حتى نهاية العام 25 مليون طن من الحبوب، وما لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمدة.

 

كذلك أعربت الخارجية الروسية عن استمرار كافة الالتزامات الثنائية مع الدول المعنية، ومتابعة إرسال المساعدات لدول مثل اليمن وقرغيزستان وطاجيكستان ولبنان وكوبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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