الخارجية الروسية تؤكد أن موسكو مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا من خلال السفن الأجنبية.



جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حيث أضافت أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة، على أن توفر حتى نهاية العام 25 مليون طن من الحبوب، وما لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمدة.

كذلك أعربت الخارجية الروسية عن استمرار كافة الالتزامات الثنائية مع الدول المعنية، ومتابعة إرسال المساعدات لدول مثل اليمن وقرغيزستان وطاجيكستان ولبنان وكوبا.