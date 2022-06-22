شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء إيطاليا يؤكد أن باب الحوار لايزال مفتوحاً مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس الثلاثاء، أنّ العقوبات الغربية ضد روسية "فعالة" بشكل متزايد، لكن قنوات الحوار لازالت مفتوحة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال دراغي، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة انعقاد مجلس أوروبا في 23 و24 يونيو (حزيران) الجاري، "لقد كشف الزمن أن العقوبات المفروضة على روسيا تزداد فاعلية لكن قنواتنا للحوار تظل مفتوحة".

وتابع "أفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي سيفقد 8.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. أظهر الوقت أن الإجراءات فعالة بشكل متزايد".