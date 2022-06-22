كوريا الشمالية تحذر من وضع "غير متوقع".. القصة الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت صحيفة موالية لكوريا الشمالية في اليابان، اليوم الأربعاء، من أنه إذا استمر مبدأ القوة مقابل القوة فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع غير متوقع.



وقالت صحيفة "جوسيون شينبو"، وهي إن "كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة".

وأكدت على أن بيونغ يانغ أبدت موقفها الواضح بشأن عدم جلوسها وجهاً لوجه مع واشنطن حتى تتراجع الأخيرة عن سياستها العدوانية ضدها.

وصرحت بأنه من المتوقع أن يشدد الشمال إجراءات الدفاع عن النفس في المستقبل مع التهديدات التي تواجه السلامة الوطنية وتفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون حدد المزيد من المهام القتالية التي يتعين تنفيذها في القوات المسلحة للبلاد وقطاع أبحاث الدفاع، قائلة "ذلك يشير إلى أن "تطبيق مبدأ القوة مقابل القوة لا يقتصر فقط على تطوير أسلحة متطورة أو إطلاق نوع جديد من الصواريخ، مما يثير تكهنات بأن يأخذ ذلك في الاعتبار إجراء تجربة نووية جديدة".