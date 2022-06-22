شكرا لقرائتكم خبر عن معلم يوجا هندي يجوب العالم على متن دراجة نارية لتعزيز الوعي بالتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم معلم يوجا هندي شهير القيام برحلة حول العالم على متن دراجة نارية، يزور خلالها العديد من المدن، بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق بالحفاظ على التربة الزراعية على كوكب الأرض.

ويقول ياجاديش فاسوديف، وهو مدرب لفنون اليوجا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يريد أن يجنب العالم كارثة، ويتابع "التربة الزراعية هي مصدر جميع أنواع الحياة التي نراها".

ويأمل فاسوديف في أن "يوقظ الناس من سباتهم العميق" إزاء قضية تآكل التربة، عن طريق القيام برحلته التي تبدأ من بريطانيا حتى الهند راكبا دراجته النارية على مدى 100 يوم.

ويكافح فاسوديف من أجل الحفاظ على التربة الزراعية ضد أخطار التصحر، وهي قضية أثارتها أيضا منظمة الأمم المتحدة، حيث حذرت في تقرير من أن ثلث سطح الأرض يتعرض للتدهور، مما يؤدي إلى فقدان التربة العناصر المغذية الثمينة.

ويريد فاسوديف، المعروف بلقب سادجورو، من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه قضية تؤثر أيضا على الأمن الغذائي.