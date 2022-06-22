شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 540 مليون حالة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر540 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 540 مليونا و567 ألف حالة، مقابل 539 مليونا و713 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و 322 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 622 مليون جرعة.