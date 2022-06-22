شكرا لقرائتكم خبر عن 29 طائرة حربية صينية تحلق بالقرب من تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين طائراتها الحربية باتجاه تايوان في ثالث أكبر طلعة جوية هذا العام، بعد أن رفضت أمريكا مطالب الصين بأحقيتها في مضيق تايوان وتقارير عن محادثات بشأن مبيعات أسلحة مع تايبيه في واشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن 29 طائرة صينية، بما فيها ست قاذفات طراز "إتش6-" وطائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الالكترونية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويظهر التدريب الأحدث والأوسع نطاقا من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني أن التهديد العسكري السلطوي الصيني بات أكثر خطرا من أي وقت مضى.