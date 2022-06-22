الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مبينا أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".

