روسيا توشك على تطويق القوات الأوكرانية في زولوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تواجه القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينتي زولوتي وهيرسكي، خطر الحصار الروسي، فيما يقترب الجيش الروسي من السيطرة على لوغانسك بأكملها.



وقال تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر موقع فيس بوك الثلاثاء: "سيطر العدو، في اتجاه توشكيفكا- بيدليسني، على بلدتى بيدليسني، وميرنا دولينا، الصامدتين على الحدود المحتلة". كما حققت القوات الروسية مكاسب قرب هيرسكي.

وتقطع هذه المكاسب الطريق الشمالي الذي يربط بين المقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون عن مدينتي زولوتي وهيرسكي، والوحدات الأوكرانية المتمركزة في ليسيتشانسك.