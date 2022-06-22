شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت على قانون أوروبي لإصلاح خطة تسعير الكربون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على مشروع قانون منقح لإصلاح خطة تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الإصلاحات المناخية الرئيسية.

ويتضمن المقترح الجديد لإصلاح ما يسمى بنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات أهدافا أكثر صرامة والتخلص التدريجي المبكر من الحدود المسموح بها للتلوث ، إلى جانب إضافة النقل التجاري والمباني إلى القطاعات التي يتعين عليها شراء تراخيص لانبعاثاتها الكربونية.

وأصبح التصويت الجديد ضروريا بعد رفض الاقتراح الأولي بسبب مزاعم بأن مشروع القانون المدعوم من المشرعين المحافظين تم تخفيفه من قبل جماعات الضغط ويفتقر إلى الطموح المناخي.

وانضم الاشتراكيون الديمقراطيون إلى معارضة الخضر والمشرعين من يسار الوسط في اللحظة الأخيرة بعد أن بدأ التصويت بالفعل.

ومن المتوقع الآن أيضا أن يصوت مشرعو البرلمان الأوروبي على رسوم استيراد جديدة للسلع عالية الانبعاثات، يطلق عليها اسم آلية تعديل حدود الكربون، وإنشاء صندوق لمعالجة فقر الطاقة والتنقل.