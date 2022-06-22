شكرا لقرائتكم خبر عن المطعم العائم الشهير «جامبو» يغرق في بحر الصين الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب مطعم "جامبو" العائم الشهير في هونغ كونغ الذي يعاني صعوبات مالية أن مطعمه غرق في بحر الصين الجنوبي

وانقلب المطعم العائم الذي يبلغ طوله 76 مترا الأحد بالقرب من جزر باراسيل بعدما تسربت إليه المياه في ظروف مناخية "معاكسة"، وفقا لبيان صادر عن "أبردين رستورانت انتربرايزس" ، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار "ميلكو إنترناشونال ديفيلبمنت" ومقرها في هونغ كونغ.

وأوضحت الشركة في بيان، أن أياً من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، معربة عن "الحزن الشديد" لهذا الحادث. وقال البيان، إن "عمق المياه في الموقع يتجاوز ألف متر، مما يجعل من الصعب جداً تنفيذ عمليات لانتشال" المطعم.

وكان المطعم قد أغلق في مارس/آذار 2020 مع تفشي فيروس كورونا.

وظهر المطعم في العديد من الأفلام - بما في ذلك أحد أجزاء سلسلة جيمس بوند الشهيرة - لكن الوباء وجه ضربة قاتلة للمطعم وانخفضت أعداد رواده بشكل كبير، وكان من المقرر أن يبقى المطعم العائم في مكان غير معلوم أثناء انتظاره مشغلا جديدا.

وقالت الشركة المشغلة للمطعم الشهر الماضي إن المطعم لم يكن يحقق أرباحا منذ عام 2013 وكان يتكبد خسائر كبيرة.