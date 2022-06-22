شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: مشاكل تقنية في النظام الصاروخي الجديد لمهمة «أرتميس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجه نظام الصواريخ الذي يجري تطويره لمهمة "أرتميس" التابعة لوكالة ناسا مشكلات تقنية جديدة خلال اختباره الأرضي الثاني غير المأهول .

وفي حين تم الانتهاء من اختبار وتزويد الصاروخ بالوقود في نهاية المطاف ، تم اكتشاف تسرب الهيدروجين الذي استمر عدة أيام ولم يكن من الممكن إصلاحه بشكل صحيح خلال الاختبار ، حسبما أعلنت ناسا يوم الثلاثاء.

وطرح النظام، الذي يتكون من صاروخ نظام إطلاق فضائي وكبسولة أوريون، في ميناء كيب كانافيرال الفضائي التابع لناسا في فلوريدا في بداية حزيران/يونيو لإجراء ثاني اختبار غير مأهول له.

وتهدف مهمة أرتميس في الأصل إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024 ، وستكون هناك امرأة واحدة على الأقل من بينهم. ولن تتم المهمة القمرية الآن حتى عام 2025 على أقرب تقدير.