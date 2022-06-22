البيت الأبيض: بوتين يستخدم الغذاء سلاحاً

21 يونيو , 2022 واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الغذاء سلاحاً بمنعه صادرات الحبوب الأوكرانية، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس خيارات كيفية إخراج الحبوب من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: "الرئيس بوتين يستخدم الغذاء سلاحاً. لنُسمّ الأشياء بمسمياتها، إنه يجعل الغذاء سلاحاً".

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