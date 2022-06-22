فرنسا: توافق الـ27 على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

باريس: أكد الوزير الفرنسي كليمان بون، التوصل إلى "توافق تام" بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في مباحثات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ.

وقال بون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي: "سمحت النقاشات بإظهار توافق واسع، لا بل أود أن أقول إجماعاً تاماً، خاصة حول أوكرانيا وإمكانية الاعتراف بوضع الدولة المرشحة للانضمام في أقرب فرصة".