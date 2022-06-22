21 يونيو , 2022
باريس: أكد الوزير الفرنسي كليمان بون، التوصل إلى "توافق تام" بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في مباحثات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ.
وقال بون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي: "سمحت النقاشات بإظهار توافق واسع، لا بل أود أن أقول إجماعاً تاماً، خاصة حول أوكرانيا وإمكانية الاعتراف بوضع الدولة المرشحة للانضمام في أقرب فرصة".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: توافق الـ27 على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.