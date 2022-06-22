على حدود أوكرانيا..تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل قائدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل طيار بعد تحطم طائرة روسية عسكرية الثلاثاء في منطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا، حسب الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية.



وقال الجهاز حسبما نقلت عنه وكالات أنباء روسية: "في 21 يونيو (حزيران)، تحطّمت طائرة Su-25في منطقة روستوف خلال رحلة تدريب. وتوفي الطيار".

وأوضحت "بحسب معلومات أولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني. تعمل لجنة من القوات الجوية الروسية في الموقع".

ولم تذكر السلطات أي رابط بين الحادث والغزو الروسي لأوكرانيا المحاذية لمنطقة روستوف.

وفي 17 يونيو (حزيران)، تحطمت طائرة سو-25 أخرى في منطقة بيلغورود المحاذية أيضاً لأوكرانيا، خلال رحلة تدريب، وأشار الجيش حينها إلى احتمال عطل فني.

واتهمت روسيا مرات في الأشهر الأخيرة أوكرانيا بقصف أراضيها الحدودية.