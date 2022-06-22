الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة الفلسطينية.. بـ224 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية دعم مع الحكومة الفلسطينية الثلاثاء عن العام الماضي، بـ 224 مليون يورو بعد توقف مساعداته للسلطة الفلسطينية، منذ عامين.



وحضر توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسفراء، وممثلو الدول الأوروبية المعتمدون لدى فلسطين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ووقع الاتفاقية وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وعن الجانب الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وشكر عباس في كلمة "الاتحاد الأوروبي ودوله على الدعم المقدم لنا، فنحن أقرب ما نكون إلى بعضنا في كثير من المجالات".

وقال إن "أوروبا تعترف برؤية حل الدولتين على حدود 1967 وتعترف بإسرائيل، ونأمل أن تعترف بدولة فلسطين لأن ذلك يساعد في دفع عملية السلام إلى الأمام".