فتحي باشاغا : سأتولى مسؤولية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، الأمم المتحدة إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ليبية لإجراء انتخابات في البلاد، بانتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة.



وفي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أُرسلت مع انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق فجر الأربعاء، قال باشاغا إنه "سيتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

وكتب باشاغا في الرسالة التي نشرها مكتبه الإعلامي: "سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف: "أود أيضاً أن أشكر الأمم المتحدة على الجهود الدؤوبة على مدى السنوات الـ 11 الماضية للمساعدة في بناء ليبيا حرة وديمقراطية. ولقد حان الوقت الآن لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات".

جاء ذلك غداة كشف باشاغا عن خطة من ثمان نقاط بعنوان "خارطة الطريق نحو التعافي" قال إنها تهدف لـ "إجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد".

ودعا باشاغا الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ خارطته التي قال إنها "ستجعل ليبيا حرة وعادلة ومزدهرة وآمنة".