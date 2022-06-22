شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات البلجيكية تضبط 900 كجم من الكوكايين في شحنة كاكاو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الجمركية البلجيكية، الاثنين، أنها ضبطت الأسبوع الماضي في ميناء أنتويرب، 900 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة داخل شحنة من حبوب الكاكاو مصدرها كولومبيا.

وكانت المخدرات مخبأة داخل أكياس مطابقة لتلك التي تحوي المنتج المصرح عنه رسمياً.

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان، أن عملية الضبط نُفذت في 16 يونيو، وقُدرت قيمة المواد المصادرة بنحو 45 مليون يورو.

ويُعتبر ميناء أنتويرب البوابة الرئيسية التي يدخل منها الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة للرابط التجاري التاريخي الذي يجمعه بأميركا اللاتينية ووارداتها من الفاكهة.

وعادةً ما تُخبئ المخدرات التي تُشحَن من كولومبيا والبرازيل والإكوادور وبنما في شحنات محملة بالموز أو الأناناس، ويستمر المهربون في ابتكار طرق جديدة يتفادون من خلالها عمليات التفتيش.