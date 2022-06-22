شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 540 دولار منحة مواصلات للنساء الحوامل في «سول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول ستمنح النساء الحوامل اللواتي يعشن في المدينة 700 ألف وون (540 دولارا أمريكيا) لكل منهن في إعانات تكاليف النقل بدءا من الشهر المقبل.

ويمكن للنساء الحوامل اللواتي أقامن رسميا في المدينة لأكثر من ستة أشهر التقدم بطلب للحصول على المنحة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقدرت حكومة المدينة العدد التقديري للمتقدمات بنحو 43 ألفا.

وقال مسؤولون إن الدعم سيكون متاحا في شكل نقاط بطاقات ائتمان ، ويمكن استخدامه لكل من فواتير النقل العام والغاز.

وذكرت حكومة المدينة أن خطة الدعم تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة.

والخطة واحدة من تعهدات حملة عمدة المدينة أوه سي هون.