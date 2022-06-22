شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 214 لسنة 2020 حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على انشاء مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذى يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه.

وحدد القانون مهام المجلس الأعلى على النحو الآتى :

1.إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحوث الطبية تشتمل على بروتوكولات البحوث وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بها والتعديلات التى وردت عليها .

2.وضع المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ، ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية .

3.لمراجعة النهائية للمخططات البحثية (البروتوكولات) التى تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعى استعمال جديدة أو أشكالاً أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم فى جسم الإنسان من قبل ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية

4.مراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التى تجرى فيها البحوث الطبية الإكلينيكية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليًا ودوليًا ، وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المبحوث .

5- فحص الشكاوى التى ترد من الأفراد ذات الصلة إلى المجلس فى شأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية، والبت فيها .