شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط للحصول على ترخيص مزاولة الانشطة المالية غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الانشطة غير المصرفية الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص حيث نص على أنه:

يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية علي الأخص:

1 - أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.

2 - تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.

3 - أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقـًا للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.