شكرا لقرائتكم خبر عن «زيلينسكي» يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عقوبات سابعة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا إلى فرض مزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا، وذلك في كلمته المصورة مساء الثلاثاء ، مطالبا بروكسل بفرض حزمة عقوبات سابعة على موسكو في أقرب وقت ممكن.

وقال زيلينسكي: "يجب أن تشعر روسيا بالضغط المتزايد لخوض الحرب وسياستها العدوانية المناهضة لأوروبا" قبل أن يكرر التأكيد على حاجة كييف الملحة لمزيد من شحنات الأسلحة. وقال: "حياة الآلاف من الأشخاص تعتمد بشكل مباشر على سرعة شركائنا".

وأضاف أن الجيش الأوكراني تمكن على خط المواجهة في شرق البلاد من تعزيز الدفاعات في منطقة لوهانسك المتنازع عليها بشدة.

وتابع زيلينسكي أنه في الوقت نفسه، في منطقة خاركيف، يستمر القصف الروسي العنيف، لكن يجري استعادة المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون التي تحتلها روسيا تدريجيا.