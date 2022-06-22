شكرا لقرائتكم خبر عن مع انتهاء مدتها.. حكومة الدبيبة تحشد الميليشيات في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حشدت حكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة من البرلمان الليبي، الميليشيات المسلحة المؤيدة لها في العاصمة طرابلس بعد انتهاء مدتها القانونية أمس الثلاثاء وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وبحسب تقارير إعلامية ليبية، طوقت الميليشيات مقار المؤسسات الحكومية، وانتشرت في ميادين طرابلس، كما تمركزت في مداخل العاصمة.

وتصدت ميليشيات الدبيبة مرتين لمحاولة قوات الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لدخول العاصمة طرابلس لاستلام السلطة ما دفع الأخير للانسحاب تجنبا لإراقة الدماء وأعلن انطلاق أعمال حكومته من مدينة «سرت».

يأتي هذا بينما طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدبيبة بتسليم السلطة لباشاغا، مؤكدين في بيان أمس أن حكومة الوحدة الوطنية لم يعد لها صفة قانونية.

ودعا الأعضاء الداعمون لحكومة باشاغا، الدبيبة إلى «تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة».

وشددوا على ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية، محذرين من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخاطئ.

تأتي هذه التطورات بعد فشل أعضاء مجلسي النواب والدولة في اجتماعهم بالقاهرة في التوافق على قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة.