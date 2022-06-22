شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسُ مجلسِ الشيوخِ الباكستاني يستقبلُ وفدَ «مبادرة طريق مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلَ رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، أمس بمقر البرلمان الوطني الباكستاني في إسلام آباد، فريقَ "مبادرة طريق مكة"، المنتدب إلى مطار إسلام آباد الدولي.

وفي مستهل اللقاء رَحَّبَ معالي سنجراني بأعضاء الوفد السعودي الذين يمثلون الوزاراتِ والقطاعاتِ المنفذةَ لمبادرة طريق مكة من المملكة العربية السعودية.

وسلَّط الضوءَ على العلاقات الأخوية التي تربطُ باكستان مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستندُ على قيم دينية وثقافية مشتركة، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة لباكستان في كل المحن الأوقات الصعبة.

ورفعَ الشكرَ والتقديرَ نيابةً عن أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ العهدِ الأميرِ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه مبادرة طريق مكة من خدمة جليلة للحجاج الباكستانيين يَسَّرَتْ وسَهَّلَتْ عليهم السفرَ لأداء فريضة الحج.

وقالَ: إنَّ هذه المبادرةَ تعكسُ حرصَ المملكةِ على تسخير كلِّ المقدِّراتِ البشرية والتقنية الحديثة وتوظفيها لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنها تُسَهِّلُ الكثيرَ للحجاج الباكستانيين، لأنها جعلَت رحلةَ الحج الإيمانية مُيَسَّرَةً وخاليةً من المصاعب،وتتسمُّ بالإجراءات السهلة، والمراعية لعنصر الوقت إلى حدٍ كبير.