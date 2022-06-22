شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد أبرز جهود الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أبرز جهود الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، والتى جاء من بينها الإسهام فى تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربيين من خلال "المشروع القومى للبتلو"، وإبرام عقود مع كبرى شركات القطاع الخاص فى العديد من المحافظات، وإدارة وتشغيل المجمع الحيوانى المتكامل بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضافت الدراسة أن من بين الجهود، توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى للاستغلال الأمثل للمراكز العلمية والبحثية وكافة إمكانيات الشركة من خلال مشروعات بحثية بهدف تمصير وتوطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، والاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على توريد 10 آلاف رأس للذبح على دفعات، وتنفيذ عدد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، روعى عند تنفيذها الضوابط والمعايير الفنية والعلمية، وكافة عوامل الأمان الحيوى والصناعى لضمان نجاح تلك المشروعات، مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص.

ولفتت الدراسة إلى أنه من أجل وضع نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائى للمصريين، ولمواجهة التداعيات والأزمات، تم تدشين عدة مشروعات، أبرزها، مشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والذي يهدف إلى زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان، بالإضافة للمساحات المنزرعة بالصوب الزراعية والأراضى المفتوحة، وزراعة 400 ألف فدان قمح ومحاصيل متنوعة منها 300 ألف فدان بجنوب الوادى، واستكمال مجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل، وذلك بإجمالى 6 مصانع جديدة فى العين السخنة، ليصبح إجمالى عدد مصانع الأسمدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة 22 مصنعا.