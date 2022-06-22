شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعي في صالون "التنسيقية": مصر من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمن المائي جزء من الأمن الغذائي، لذلك تعاني الدولة المصرية من فجوة بين احتياجاتها المائية والموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي" بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بمشاركة وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف السباعي، أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، موضحا أن نصيب المواطن المصري الواحد 650 متر مكعب فقط من المياه، وهو تحت معدل الفقر المائي العالمي.

وتابع السباعي، أن مصر من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة، ومنها المشروع القومي لتبطين الترع ومحطات تحلية للمياه.

وشدد السباعي، علي ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك والتي جزء هام من التحديات المجتمعية التي تواجهنا، وإذا نجحنا فإننا نكون أمام قيمة مضافة .

ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلي أن بناء الصوامع يعد من أهم المشروعات القومية، والتي واجهت تحدي تخزين وإهدار القمح، وتوقفت الفاقد الذي كان يتخطي 20%.