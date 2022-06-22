شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تحل مشكلة مركز شباب بالقليوبية بعد رفع هيئة الأوقاف دعوى قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، في حل ازمة مديونية مركز شباب البرادعة بمحافظة القليوبية، لدي هيئة الأوقاف المصرية، والبالغة مليون و500 ألف جنيه، وذلك بعد رفع " الأوقاف"، دعوى أمام النيابية اتهمت مدير المركز بالتعدي علي أرض الهيئة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة، باقي قيمة أرض مركز شباب البرادعة بمركز القناطر الخيرية .

وقال النائب عادل عامر، ان هذا الطلب حق دستورى لرعاية الشباب والنشء، وانه تم دفع 35% من قيمة الارض الى هيئة الاوقاف المصرية بالجهود الذاتية من خلال أهالى البرادعة، منوها انه تم صدور حكم قضائى على رئيس مجلس ادارة المركز بتسديد باقى المبلغ المستحق على قطعة الارض، مطالبا وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة، وتحديد موعد زمنى لانهاء هذه المشكله وهو ما أكد عليه النائب درويش مرعي الذي شدد علي ضرورة مساندة وزارة الرياضة للشباب .

وطالب للدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب من مسؤولي وزارة التخطيط بسرعة حل تلك الاشكالية حتي لا يتعرض رئيس مركز الشباب لأي إجراءات قانوينة ضده.

وقد أفادت الجهه الإدارية انه سيتم اصدار خطاب رسمى من وزير الشباب والرياضة، يفيد بتاجيل تنفيذ الحكم لحين تدبير المبلغ المتبقى، وتوفير اعتماد إضافى من خلال وزارة التخطيط.

ومن جانبه أكد مصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط أن مطلب مركز شباب البرادعة مطلب شرعي، وستقوم وزارة التخطيط بتسديد المبلغ من خلال بند مستحدث في الموازنة لشراء أراضي.