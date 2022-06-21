الكشف عن قرب إدراج 'الثقافة القانونية' ضمن المناهج الدراسية

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو لجنة التربية البرلمانية محمود حسين القيسي، الثلاثاء، عن قرب إدراج "الثقافة القانونية" ضمن المناهج الدراسية.

وقال القيسي خلال زيارته نقابة المحامين وفقاً بيان لمكتبه، إن "العمل يجري على إدراج مادة "الثقافة القانونية" ضمن المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية في عموم العراق قريباً".

وأكد القيسي أنه "يعمل بالتعاون مع النقابة على إنضاج ورقة عمل تتضمن الطرق المناسبة لتدريس هذه المادة لطلبة المدارس؛ تمهيداً لتقديمها للجنة التربية البرلمانية، ثم التصويت عليها".

من جانبها أشارت نقيب المحامين أحلام اللامي إلى أن "المجتمع يحتاج اليوم إلى توعية شاملة؛ خاصة لفئة الأطفال واليافعين الذين يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتضمنه بعضها من مخاطر محتملة عليهم".

ولفتت اللامي إلى أن "القيسي سيتبنّى هذا المشروع؛ بالاستعانة بذوي الخبرة القانونية من المحامين، من أجل الإسراع بتبنيه من قبل مجلس النواب".