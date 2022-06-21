الأردن المحطة الثانية في جولة ولي العهد

وأضاف أن ولي العهد سيبحث "خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.
وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، اليوم الثلاثاء، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا.
وتضمنت زيارة ولي العهد إلى مصر توقيع عدد من الاتفاقيات، وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر هي الزيارة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي.
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