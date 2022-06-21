بالفيديو - تضرر سيارة رونالدو الفاخرة في حادث خلال إجازة كان يقضيها في إسبانيا

21 يونيو , 2022
نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.
أفادت تقارير بأن سيارة نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الفاخرة، تعرضت لأضرار بعدما اصطدمت بجدار خلال الإجازة التي كان يقضيها برفقة عائلته في مايوركا على الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا
وحسبما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم سيارته من نوع «بوغاتي فيرون» والتي يقدر ثمنها بـ1.8 مليون إسترليني، بجدار أحد المنازل الريفية.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار حجري.
ونقلت «ميرور» عن مصدر في الشرطة الإسبانية قوله إن الأضرار «اقتصرت فقط على الماديات، وتحمل السائق مسؤولية الحادث. تمتلك الشرطة كافة المعلومات إن كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. يستطيع الطرف المتضرر أن يرفع دعوى مطالبة بتعويض إن أراد ذلك».
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