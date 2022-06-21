ميسان تعاني من 3 مشكلات.. نائب عنها: الحل بولادة حكومة قوية

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك العديد من المشاكل الخدمية التي تعاني منها محافظة ميسان ومن بينها مشكلة الوقود والكهرباء اللتان كان لهما تأثير مباشر على حياة المواطنين، حيث كان لنا تحرك على الجهات المختصة بغية ايجاد معالجات لتلك المشاكل وقد تم تقديم الوعود لنا بحل مشكلة الكهرباء خلال اليومين المقبلين".وبين، ان "المشكلة الاخرى التي تعاني منها المحافظة هي مشكلة شحة المياه والتي يعاني منها كل العراق بسبب عدم التزام بعض دول الجوار والتجاوزات التي تحصل على حصص المحافظات من محافظات اخرى حيث اثرت تلك المشكلة بشكل مباشر على الموسم الزراعي في المحافظة".

واضاف الموسوي، ان "جميع تلك المشاكل وخصوصا المتعلقة منها بالجانب الدولي بحاجة الى تضافر الجهود والإسراع في تشكيل حكومة قوية يدعمها ويراقبها كتلة برلمانية كبيرة تساعد في الدفاع عن حقوق العراق وسيادته سواء من الجانب المائي او الاقتصادي وحتى الامني"، لافتا الى ان "هنالك جهود كبيرة تبذل بغية الخروج من الازمة السياسية الحالية وهنالك حوارات مستمرة لإيجاد آلية تصب ضمن مصلحة العراق وشعبه وتذهب بنا الى تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على تنفيذ برنامجها بشكل صحيح".

