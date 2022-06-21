التخطيط توضح حقيقة العمل على تحديد النسل في العراق

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نية الوزارة الاعلان عن توجهها لتحديد النسل في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ لـ الخليج 365، إن "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي".



وأضافت، أنها "تعمل حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" التي يصبح فيها السكان النشطون اقتصاديا، يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها مايرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لاعلاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، فالاولى تعتمد على السياسات الرامية الى رفع مستوى الوعي الاسري بضرورة تقليل عدد الولادات والمباعدة بينها، ويشترك في هذه العملية العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، اما تحديد النسل، فيستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد".

