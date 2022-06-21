بالإجماع.. مجلس إدارة تويتر يوافق على عرض إيلون ماسك

وأدرج ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، موافقة المساهمين على الصفقة باعتبارها واحدة من عدة "مسائل لم يتم حلها" تتعلق بصفقة تويتر.

وفي ملف إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قال مجلس إدارة "تويتر" إنه "يوصي بالإجماع بأن يتم التصويت لصالح اعتماد اتفاقية الاندماج. إذا تم إغلاق الصفقة الآن، فإن المستثمرين في الشركة سيحصلون على ربح قدره 15.22 دولارا عن كل سهم يمتلكونه".



وكرر ماسك رغبته في المضي قدما في عملية الاستحواذ الأسبوع الماضي خلال اجتماع افتراضي مع موظفي "تويتر"، على الرغم من أن أسهم الشركة لا تزال أقل بكثير من سعر العرض.