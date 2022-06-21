زوارق الملالي تتحرش بالملاحة الخليجية

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ودارت الزوارق الإيرانية حول سفينتين أمريكيتين واقتربت منهما بشكل غير مسؤول، ووصف الجيش الأمريكي سرعة الزوارق «بأنها عالية بشكل خطير»، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.وكانت المدمرة الأمريكية سيروكو وهي سفينة دورية من طراز سيكلون في حالة عبور روتيني عبر المياه الدولية في الخليج العربي عندما اقتربت ثلاثة زوارق إيرانية بسرعة من السفينة، وفقا لمسؤول عسكري أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وتابع «لقد تراجعوا فقط بعد أن أصدرت سيروكو إشارة تحذير مسموعة، كما اقتربت القوارب الإيرانية ووصلت إلى 50 ياردة من سفينة شوكتو كاونتي، مما دفع السفينة إلى إصدار تحذير ضوئي».
وقال الكولونيل جوزيف بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن تصرفات البحرية الإيرانية «لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك البحري المهني والآمن، مما يزيد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام».
وتابع «ستستمر قوات القيادة المركزية الأمريكية في الطيران والإبحار والعمل في أي مكان في المنطقة، التي يسمح بها القانون الدولي مع تعزيز الاستقرار الإقليمي».
وقال مسؤولون إن التفاعل الدراماتيكي، الذي استمر حوالي ساعة، انتهى عندما غادرت السفن الإيرانية المنطقة. وكانت هذه آخر مواجهة وثيقة بين السفن الإيرانية والأمريكية في الخليج.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مجموعة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين و»الشركات الواجهة» ذات الصلة التي تعتقد الحكومة الأمريكية أنها كانت تساعد طهران في التهرب من العقوبات المفروضة مسبقا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الاستفزازات الإيرانية في البحر مرتبطة بتعثر المفاوضات النووية.
حوادث إيرانية استفزازية:
- 2020 اتهمت الولايات المتحدة 11 سفينة إيرانية بإجراء تحركات «غير آمنة وغير مهنية» عندما كانت تدور حول السفن الأمريكية
- 2021 انطلقت ثلاث سفن هجومية إيرانية سريعة نحو سفينتين أمريكيتين تقومان بدوريات في المياه الدولية في الخليج العربي، واقتربت مسافة 68 ياردة ودفعت السفن الأمريكية إلى إطلاق طلقات تحذيرية
- 2022 قال الجيش الأمريكي إن السفن الإيرانية ضايقت السفن الأمريكية في الخليج العربي، كما اتهمت الولايات المتحدة بشكل دوري الطائرات الإيرانية بالتهديد والمناورات الخطيرة ضد السفن الأمريكية في المياه الدولية
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