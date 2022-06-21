شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الشيوخ": نشر الشائعات ضد مصر ممول.. ولابد من الاشتباك مع الإعلام الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، إن مصر على مدى السنوات الماضية كانت هدفا للإعلام الغربي بشكل مبالغ فيه، وأن بعض الصحف الدولية بها عناصر إخوانية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يعقد اجتماع برلماني حول قضية استهداف مصر فى الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والذة ناقش أوضاع حقوق الإنسان وأوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة والشائعات التي تتناول أوضاع مصر بصورة غير حقيقية، وذلك الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعمر حسانين مدير تحرير المصري اليوم، وشيماء عبد الإله عضو الوطنية للصحافة، وطلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق، وأشرف العشرى رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر.

وأضاف "مسلم" خلال كلمته، أن صورة مصر في الخارج لا تعكس الواقع، وأن هناك جهود للرد على الأكاذيب لكنها كانت غير ممنهجة وغير مستمرة، حيث تنشط فترة وتتوقف فترة أخرى، موضحا أنه كان هناك استهداف واضح لمصر من بعض الصحف والمواقع في الخارج وفي فترة ما سابقة رأينا أسماء كبيرة ترتكب جرائم مهنية وسقطت هذه الأوهام خلال الفترة الماضية.

وأكد "مسلم" أنه بالإضافة لأخطاء الصحف الدولية، هناك مغرضين يروجون لأكاذيب ويعملون بتمويل مباشر لنشر الأكاذيب والشائعات على مدى الـ24 ساعة، وكان التوجه هو التجاهل وعدم الرد على تلك الأكاذيب على أنها غير مؤثرة، ولكن مع وجود السوشيال ميديا كان لا بد من تغير سياسات عدم الرد والتجاهل، وبالفعل منذ عامين بدأ الرد والمواجهة، وكان لمركز معلومات مجلس الوزراء دورا كبيرا.

وتابع مسلم: " كان لدينا قصور بسبب الغياب عن المواجهة سواء للمغرضين او لاصحاب الأخطاء المهنية وبالتالي كان من المهم التحول الاشتباك والمواجهة مع الإعلام الدولي وبعض الصحف الدولية كان بها عناصر إخوانية.

وأضاف مسلم، أن "الأمر لم يقتصر على الصحافة والتلفزيونات الدولية ولكن أيضا المنظمات الدولية خاصة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية كانت بعض تقاريرهم غير مهنية، ويأخذون الشائعات كوقائع واستهدفوا مصر بشكل مباشر وكان هناك تحريض ممنهج واضح ضد مصر".

وقال "مسلم" في كلمته أيضا أن بعض الصحف والقنوات كانت تهاجم بشكل ممنهج وفي وقت ما استسلمنا لنظرية أنها مؤامرات ولا يجب أن نرد، ولكننا طوال الوقت نحتاح أن نشتبك مع الإعلام الدولي ونرد، والآن لدينا دولة ومؤسسات أقوى بكثير مما سبق، ولدينا القدرة على الرد والدولة عليها تيسير المعلومات.