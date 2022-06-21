شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تأخذ حقها فى الترويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الكاتب أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، إلى الرد علي الشائعات التي تروج ضد مصر بلغات متعددة.

وقال القصاص خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي تستضيف رؤساء تحرير الصحف والهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوضاع حقوق الإنسان وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقة: "علينا مخاطبة الخارج بلغاتهم".

وأشار إلى أن إعلام بعض الدول فى الخارج يهتمون بحبس قطة في مكان ويتركون مجاعات في إفريقيا، موضحا أن بعض المواقع والمنظمات الحقوقية تعمل لصالح دول تمول جماعات إرهابية.

وحذر " القصاص" من المنظمات التى تعمل داخل مصر ضد مؤسسات الدولة، قائلا: "الأخطر علينا هي تلك المنظمات الداخلية التي تعمل في الملف الحقوقي وتنشر تقارير مغلوطة وتستند علي ما تسميه بمصادر موثوقة وهكذا".

وأشاد "القصاص" بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها لم تأخذ حقها فى الترويج، مضيفا: "الرئيس عندما واجه ميركل فى ألمانيا قال لها إن مصر فيها 100 مليون وعلينا الاهتمام بالعشوئيات والكثير من الملفات".

ودعا "القصاص" إلى تقديم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعالم بلغات متعددة، كما دعا أن يكون لدينا قنوات تخاطب الخارج.

وأشار إلى أن في الخارج يوجد تنظيم دولي يتواصل مع الكونجرس ومنظمات ويقدم تقارير مغلوطة عن مصر، مؤكدا أن مصر من حقها أن تمتلك أدوات دعاية بشكل علمى.

وأكد أن الصحف والمواقع ترد دائما علي الأكاذيب، محذرا من فكرة الشائعات الرمادية التي تستهدف وصول المواطنين لحالة من عدم اليقين.

وأشار إلى أن البعض فى الخارج يصور مصر بصورة تختلف تماما عن الواقع، مضيفا: "كل يوم نسمع عن جرائم قتل فى أمريكا، فلماذا لا نتصور انهيار امريكا، مؤكدا أنه عندما تحدث حادثة فى مصر البعض يزعم انهيار مصر.

وقال " القصاص" نحتاج أن نعالج ما نراه سلبيا لإسكات كل من يشوه مصر، متطرقا في حديثه عن ما وصفه بأن هناك جزء من الشائعات مرتبطة بمصر بالدعاية السياحية مضيفا: "عندما يتم التعامل مع بعض السائحين بشكل غير لائق ينقلون هذه الصورة عن مصر وهذه تعتبر دعاية سلبية.

ودعا " القصاص" إلى العمل بجدية على تصوير الأفلام الأجنبية داخل مصر لتنقل عن مصر الصورة الحقيقة.