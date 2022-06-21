شكرا لقرائتكم خبر عن "بيطرى سوهاج" للنواب: نواجه الحمى القلاعية بحسم وتعليمات صارمة لتسجيل الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال احمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، إن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن المطالبة بتشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر بمركز طهطا بمحافظة سوهاج حفاظا على الإنتاج الحيواني تم التعامل معه على الفور، وذلك من خلال التواصل مع شركة الكهرباء لتشغيل الوحدة.

ومن جانبه، قال عصام أحمد عرفة، مدير مديرية الطب البيطرى بسوهاج، إنه تم تدارك الأمر وحل المشكلة بعد التواصل مع الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن وحدات الطب البيطرى والأسمدة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية.

وتساءل النائب مصطفى سالم ، مقدم طلب الإحاطة عن انتشار الحمى القلاعية وآلية التصدى لها ومواجهتها لعدم تفشى الفيروس بمحافظة سوهاج.

وعلق عرفة قائلا: "آلية التسجيل تكون من خلال تسجيل بؤرة، على سبيل المثال يتم تسجيل منطقة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى المنطقة بالكامل، وهناك تعليمات صارمة بتسجيل الحالات المصابة، وأبلغنا عن البؤر المصابة الموجودة بالمحافظة، ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية بحزم ودقة وهناك توجيهات لكافة الأطباء بعمل تقصى بكافة الحالات، والتعليمات واضحة لجميع الأطباء".

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإرسال مذكرة لوزير الكهرباء بشأن أسباب التأخير فى توصيل الكهرباء للوحدة البيطرية نظرا لأهميتها.