شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": الأسمدة تكفى الموسم الصيفى ولدينا فائض بكل الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه فى ظل الظروف الراهنة العالمية يستوجب الأمر التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والزيتية لتقليل فاتورة الاستيراد وفى نفس الوقت خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف الحصرى، أن وزارة التموين أعلنت عن شراء محصول الأرز الموسم المقبل، وهناك خطوات وآليات للاستعداد لموسم القمح، وهناك احتياطى بكل الجمعيات وشون البنك الزراعى المصرى من الأسمدة تكفى للموسم الصيفى، وفيما يخص الإرشاد الزراعى عليه دور كبير إلى حانب عمليات تطوير الرى لزيادة الانتاجية وفى نفس الوقت زيادة الرقعة الزراعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالزراعة، ومن ثم يجب أن يكون هناك أسعار عادلة للمنتجات الزراعية، وأن يكون هناك مزيد من الجهد المبذول فى ملف الزراعات التعاقدية، وزيادة تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتغيير استراتيجية التعاونيات الزراعية لتتواكب مع العصر.

وتابع: لابد أن نوفر المزارع المستلزمات حتى يركز الفلاح فى الإنتاج ومن ثم تأتى الجهود المبذولة ثمارها على أرض الواقع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن وحدات الطب البيطرى والأسمدة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية.