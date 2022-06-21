شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص للنواب: مصر تعرضت لحملات من الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الشكر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي استضافتها رؤساء تحرير الصحف، والهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أوضاع حقوق الإنسان وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وقال "القصاص" خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، الدول بها نسب من الشائعات كما أن الصراع بين الدول هو وسيلة الشائعات لكن فى مصر انتشار الشائعات أخذ مني مختلف، مؤكدا أن مصر تعترضت لحملات من المعلومات المغلوطة والشائعات.

وأضاف "القصاص": "الشائعات يمكن الرد عليها، لكن الخطر يكمن فى الشائعات الرمادية وهي التي تبني علي معلومات وأرقام مغلوطة، ثم تنتشر علي المنصات ويبني عليها، ويعتبرها البعض معلومات حقيقية وهو الأمر الذي يصل بالمواطن لحالة من عدم اليقين".

وأشار " القصاص" إلي أن هناك انتشار كبير للغاية من الأكاذيب عبر مواقع السوشيال التي تستقطع القطاع الأكبر من المصريين حيث إن ما يزيد عن 50 مليون مصري يتعاملون مع السوشيال ميديا وبعضهم يستقي معلوماته منها.

وأوضح "القصاص" أن الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تنطلق وللأسف البعض في الخارج يستقي معلوماته من تلك الشائعات.

وأكد أن بعض الدول فى الخارج تؤسس منصات ومنابر لمهاجمة مصر، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت أنها حرب إعلامية قبل أن تكون حرب عسكرية.